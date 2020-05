Planeta fome

Está confinado na sua casa de Lisboa. O restaurante onde trabalha entrou em "take away", o patrão desconta-lhe 30% do ordenado, com direito a levar comida para casa. Jair é emigrante veterano em Portugal. Tem-se indignado ao escutar as patacoadas do Presidente Jair Messias Bolsonaro. Nos subúrbios pobres do Recife, para onde os seus pais migraram há muito, a Covid-19 começa a fazer muita mossa e ainda mais mortos. Jair tem familiares infectados....

