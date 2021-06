José tirou um curso de Contabilidade, mas ganha a vida a tomar conta de estufas. Até há poucos anos, nunca tinha provado uma framboesa, menos ainda um mirtilo. Agora, com ar de capataz, passa o dia rodeado de estufas de plástico como "controleiro" de centenas de rapazes de tez morena vindos da Índia, do Nepal , Bangladesh ou do Sri Lanka. De início, pareciam todos iguais. Agora, José já os distingue. "Os do Nepal até são fixes!" ...