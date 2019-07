Qual é o primeiro nome do Sr. Alzheimer?

Na Net, tornou-se viral (como agora se diz) esta conversa do jovem Richarlison, avançado do Brasil que marcou de penálti o golo que deu a vitória à "canarinha" frente ao Peru, na final da Copa América. Richarlison esteve para não jogar; tinha sofrido de papeira uns 15 dias antes. Rafael, jovem médico português, faz piadas com a hilariante saída do rapaz de 22 anos, que joga no Everton ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />