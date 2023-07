Dores agudas no baixo ventre. Queda no corredor de casa. O marido não a consegue levantar. É chamado o INEM, que chega em tempo útil. No hospital público, é-lhe dada a pulseira amarela. "Urgente. Caso de gravidade moderada, necessidade de atendimento médico." Segundo normas em vigor, 60 minutos é o tempo médio de espera para atendimento por um médico.









