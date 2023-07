Massa, cheta, pilim, guita, cacau e por aí fora. É aquilo com que se compram os melões. Tudo redunda numa palavra: dinheiro. Ingénuos, muitos portugueses pensam que, havendo dinheiro, médicos e enfermeiros do SNS podem ganhar mais, professores e funcionários públicos podem ser aumentados e até os proprietários hão-de rentabilizar as suas casas por conta de inquilinos endinheirados.









Ver comentários