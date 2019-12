Viva o queijo-do-reino!

"Meu irmão Manóel! Foi graças a Deus, graças ao nosso Jesus, graças ao Espírito Santo, graças à torcida do Flamengo!" Manóel (conforme o sotaque brasileiro que carrega no "ó") viveu alguns anos no Rio, onde fez dupla com Marcelo nas idas ao Maracanã. Foi no final de inesquecível vitória do ‘Mengão’ frente ao Fluminense que Manóel contou ao amigo a origem do nome Flamengo....

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />