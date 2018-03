Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quanto mais despido...

Aparecer sexy garante-lhe mais ‘likes’ do que vestida de freira.

Por Luísa Jeremias | 00:30

Tenho cá para mim que andamos a presenciar um campeonato de sensualidade nas redes sociais. Estrela que é estrela quer aparecer mais sexy do que qualquer uma das suas ‘colegas’ pois isso, certamente, garante-lhe mais ‘likes’ do que se estiver vestida de freira ou se postar qualquer mensagem intelectual e sem pingo de picante.



Já não é de estranhar, portanto, ter Jessica Athayde com meia mamoca de fora, Rita Pereira com barriga de fazer inveja, e por aí fora. Como nas redes sociais ‘quanto pior, melhor’, o meu voto não vai para as meninas se vestirem - pois isso traz-lhes frutos, como já se percebeu, e o que é bonito é para se ver (aqui e no mundo inteiro).



Vai, sim, para depois não haver falsos moralismos sobre o mundo em redor. Isto não é um negócio? Então é tudo muito simples. Inclusivamente o corpo.