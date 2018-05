Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Business as usual’

Tal como a sua moção estratégica, o primeiro discurso de António Costa assumiu para o PS as conquistas da geringonça sem as comparar com o programa eleitoral que o PS apresentou em 2015, o mais à direita de sempre.

Por Joana Mortágua | 00:30