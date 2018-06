Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Para a história

Fernando Muslera bate recordes na baliza do Uruguai. É o mais mundialista.

Por Paulo Fonte | 00:30

De uma só penada, Fernando Muslera, de 32 anos, bateu dois recordes no jogo de segunda-feira contra a Rússia.



O guarda-redes converteu- se no sétimo uruguaio a alcançar 100 partidas com a seleção e somou o seu 14º jogo num campeonato do Mundo, um recorde no Uruguai. Guardião do Galatasaray, Turquia, desde 2011, superou Ladislao Mazurkiewicz, que disputou 13 encontros mundialistas entre 1966 e 1974.



Curioso é o facto de Muslera ter nascido em Buenos Aires, capital da Argentina. Os pais, uruguaios, regressaram ao seu país quando o bebé tinha apenas oito meses; assim, Muslera tem dupla nacionalidade.



Estreou-se num Mundial com sete partidas, na África do Sul, em 2014, cumpriu quatro jogos no Brasil. Este ano, na Rússia, já leva três.