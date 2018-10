Escrevi na passada sexta que o caso de Tancos era tratado às fatias: o roubo não era importante – e afinal era. As armas tinham sido recuperadas – e afinal foi tudo encenado. O gabinete do ministro não foi informado do assunto – e tudo leva a crer que sim. A fatia seguinte era Azeredo Lopes: se existia uma dúvida ...