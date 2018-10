Depois de ter acontecido, a demissão do ministro da Defesa parecia inevitável. Mas a verdade é que, até acontecer, não pareceu nada disso, coisa que é efectivamente espantosa perante a natureza do caso que lhe deu origem: o roubo de armas em Tancos. O ex-ministro da Defesa conseguiu estar mais de um ano a lidar com a ...