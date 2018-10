Anda por aí um grande sarapatel com as ‘fake news’. Fazia-nos falta.

Anda por aí um grande sarapatel com as ‘fake news’. Fazia-nos falta. A Comissão Europeia já lançou o isco: pretende, a prazo, criar uma vigilância sobre textos homofóbicos, sexistas ou xenófobos publicados na imprensa; o governo espanhol, que tem a febre do controle da informação, repetiu ...