É evidente que todos rimos um pouco da forma como Pedro Filipe Soares, o dirigente do BE, se dirige aos seus companheiros de partido (na convenção do fim de semana passado): "Pois é, camaradas e camarados..." Claro que é um lapso desculpável, sejamos generosos. Vem do "portuguesas e portugueses", do "companheiras e companheiros", ...