O escritor russo Dostoiévski nasceu e viveu 150 anos antes do aparecimento de Bruno de Carvalho.

O escritor russo Dostoiévski nasceu e viveu 150 anos antes do aparecimento de Bruno de Carvalho. Mas o ex-presidente do Sporting encarna na perfeição o estudante Romanovich Raskolnikov, protagonista de ‘Crime e Castigo’, obra publicada em 1866, e que narra as desventuras de alguém que acredita estar destinado a grandes ...