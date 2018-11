Theresa May apresentou o seu acordo técnico para o Brexit e uma pessoa lembra imediatamente o pedaço de papel que Neville Chamberlain trouxe de Munique em 1938. ‘Paz para o nosso tempo’, dizia o velho Neville. Deu no que deu. E o Brexit também deu no que deu. No início, a ideia era arrojada e perfeitamente compreensível: ...