Apesar dos alertas contra as fraudes, a ‘black friday’ faz 40% do lucro de novembro.

Ao mesmo tempo que em Paris o povo francês invadia as ruas em protesto contra o preço excessivo dos combustíveis, por cá, com a mesma ousadia e intrepidez, o povo invadia as grandes catedrais de consumo. Cada povo tem as suas prioridades!Apesar dos alertas constantes para as campanhas de desconto fraudulentas, a ‘Black Friday’ ...