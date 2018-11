Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morabeza

Cabo Verde é um exemplo de governação estável e democrática. A classe política é bem preparada e ligada à vida cultural.

Por Carlos Moedas | 00:30

No crioulo cabo-verdiano, esta palavra captura o espírito único de hospitalidade e acolhimento deste extraordinário povo. Reflete o gosto em receber pessoas que vêm de fora, com descontração, com um sorriso aberto, com genuína curiosidade.



Foi isso que senti nos dois dias que passei em Cabo Verde a representar a Comissão Europeia, a promover a colaboração científica e a lançar novas iniciativas para estreitar ainda mais os laços entre este Arquipélago e a UE. Esses laços assentam, antes de mais, na ligação a Portugal, pelo que a minha tarefa, enquanto português, foi facilitada.



Cabo Verde é antes de mais um exemplo de governação estável e democrática. A classe política é bem preparada e muito ligada à vida cultural. O atual Presidente da República é o reputado jurista, escritor e político Jorge Carlos Fonseca, que curiosamente foi colega de faculdade, enquanto assistente, do nosso Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.



O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva apresentou com paixão as suas ideias para modernizar a economia e para envolver os jovens na construção do País. Conheci centenas de pessoas, desde governantes a artistas, cientistas e empreendedores.



Um dos pontos altos foi reunir com oito mulheres que criaram startups muito interessantes, após terem andado pelo mundo.



O presidente Juncker anunciou uma Nova Aliança UE-África para o Investimento. Uma parceria de igual para igual, que crie oportunidades nos dois continentes, que inicie uma nova fase nas relações políticas e económicas. Pretende-se lançar novos instrumentos financeiros que facilitem a colaboração entre empresas europeias e africanas.



Alguns comentadores veem a rápida ascensão da Ásia, e da China em particular, como um sinal de que o futuro passa por lá, com uma Europa reduzida a uma periferia de um mundo "euroasiático". Prefiro trabalhar para um mundo "euroafricano" no qual Europa e África conseguem encontrar novas formas de parceria em benefício mútuo.



Em que África beneficia do nosso investimento e colaboração científica, e em que a Europa compartilha da criatividade, força demográfica e crescente atratividade económica deste continente. Seria um passo fundamental, depois de séculos de desequilíbrio e abusos coloniais. E fundamental num contexto em que a China está em força neste continente.



A Europa tem que acelerar o passo e está em melhores condições para estabelecer parcerias mais sustentáveis e que criem mais benefícios para as populações africanas.



Penso que a Europa tem todo o interesse em dar este passo. E já agora, será de assinalar que nesse mundo "euroafricano", dois países seriam certamente plataformas-chave e teriam muito a ganhar: Cabo Verde e Portugal.



A Europa no nosso quotidiano

Esta semana tive o privilégio de organizar com o Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, uma grande conferência para mostrar projetos científicos de sucesso financiados pela UE e que mudam a nossa vida quotidiana.



Dois destes projetos foram portugueses: o robot CASPER que mantém a ligação entre a escola e crianças hospitalizadas e a empresa VISIONbox que desenvolve equipamentos de segurança para aeroportos.



Mas não foi mais uma conferência como tantas outras. Acredito que os 1800 participantes regressaram a casa a perceber um pouco melhor o que a UE faz, decide e apoia. Entenderam que a UE não se limita a Bruxelas, que a UE está em todo lado, no quotidiano de todos nós, mas que já nem damos por isso. A UE é como o vidro de uma janela que, apesar de transparente, protege. Só damos conta que existe quando está sujo ou partido.



Sinto que é minha obrigação dar visibilidade a estas histórias que se tornaram sucessos porque ao longo dos últimos 30 anos, a UE investiu 200 mil milhões de euros nestes projetos.



Jean Monnet dizia que nada é possível sem os cidadãos e nada perdura sem as instituições. Se as instituições são hoje por vezes alvo de descrédito é precisamente porque perderam a ligação directa aos cidadãos. É para recuperar esta relação de confiança que estes eventos têm razão de ser.



Juncker relança investimento na UE

Em 4 anos, o Plano de In- vestimento para a Europa relan- çou o investi- mento, aumen- tando o PIB da UE em 0,6 %. Ultrapassando as expectativas, mobilizou 360 mil milhões em investimentos, 2/3 dos quais privados. Portu- gal é 3.º maior beneficiário (em termos do PIB) com 2,5 mil milhões

aprovados.



Fake news preocupam pouco os portugueses

Na última sondagem do Eurobarómetro, só 57% dos por- tugueses mani- festaram-se preocupados com a influência das notícias falsas no desfecho das eleições europeias de 2019. Menos pre- ocupados, apenas os Estónios. Todos os outros cidadãos europeus mostram-se bastan- te mais preocupados já que a média europeia é de 73%.



17 milhões de cidadãos euro- peus vivem dentro da UE fora do país de origem. De assinalar que no espaço dos últimos 10 anos, este número duplicou. Há ain- da 2 milhões de pessoas que atravessam todos os dias uma fronteira da UE para trabalhar. Esta realidade obriga os líderes europeus a tornarem operacio-nal o Mercado Único europeu.