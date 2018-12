É de certo modo curioso que, com sessenta feitos, lhe continuemos a chamar o Joãozinho Albuquerque, mas era assim em miúdo e assim ficou, se bem que tanto no físico como na atitude ele nada tenha de diminutivo, antes o contrário: é grandão, a sua voz desconhece o sussurro, acompanha o que diz com grandes gestos ...