Neste filme do PORTUGAL 2020 há um Robin dos Bosques ao contrário.

Muito raramente se pode dizer de uma coisa que não achamos nela virtude ou valor algum. É, infelizmente, o caso a que aqui me reporto: o da reforma de 3000 mil milhões de fundos comunitários, a chamada "reprogramação" do PORTUGAL 2020. Anunciada com pompa pelo Governo, não se encontra aqui medida certeira que ...