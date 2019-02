A iniciativa do BE de levantar a questão da idoneidade do governador do Banco de Portugal, trará ao partido de Catarina Martins muitos amigos improváveis.

A iniciativa do Bloco de Esquerda (BE) de levantar a questão da idoneidade do governador do Banco de Portugal, trará ao partido de Catarina Martins muitos amigos improváveis. Na linha da frente estará toda a família Espírito Santo, acompanhada dos ex-administradores do GES e do BES.Basta ler a última bibliografia ...