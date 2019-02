A relação do Homem com o sexo é um dos maiores desafios do século XXI.

A relação do Homem com o sexo é um dos maiores desafios do século XXI. Aquilo que parecia pacífico ao cidadão de inteligência média - a vivência de relações sexuais saudáveis como elemento integrante da espécie, quer do ponto de vista do prazer quer da sobrevivência ...