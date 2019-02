Treinador, antigo jogador e ex-diretor do futebol do Sporting responde a perguntas sobre a atualidade desportiva.

O treinador, antigo jogador e ex-diretor do futebol do Sporting responde nesta coluna, todas as sextas-feiras, a perguntas sobre a atualidade desportiva feitas pelos leitores do CM e espectadores da CMTV.Acusações do FC Porto sobre o Benfica pagar a rivais para lesionar jogadores portistas têm algum fundamento?José Silva, LisboaNão ...