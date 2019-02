Acompanhei e bebi bicas angolanas com quem queria um mundo perfeito.

Traziam o poder na ponta de uma espingarda, no bolso um pequeno livro vermelho. Numa coisa não mudei: o que eu sonho ainda hoje com um mundo perfeito! E também não mudei noutra coisa: não sabia então e ainda menos sei hoje, como se faz um mundo perfeito. Mudei, ...