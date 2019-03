Já lá vai o tempo do ‘entre marido e mulher ninguém mete a colher’.

Não tenho dúvidas de que o proverbial conservadorismo do sistema judiciário é uma das mais agressivas trincheiras no combate à violência doméstica. É uma história antiga. Feita de decisões que colocam os direitos do homem bem acima dos direitos da mulher. Basta recordar acórdãos ...