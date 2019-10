Tempestade perfeita

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde aquela noite em que saiu derrotado do campo do At. Madrid que o Sporting vive num regime de golpe de estado permanente. Foi há ano e meio que a equipa perdeu o jogo por 2-0 e perdeu também as ilusões de arrebatar a Liga Europa, objetivo considerado mais do que possível.Desde aí o Sporting não tem tido sossego. E não deixa de ser curioso que a crise que varreu e varre a instituição de alto a baixo tenha tido por ponto ... < br />