O instituto do habeas corpus tem origem na Magna Carta imposta pelos barões ingleses ao Rei João Sem Terra em 1215. Através do mesmo, os cidadãos privados da sua liberdade têm direito de impugnar a sua detenção perante um tribunal, o qual ordena ao autor da detenção que lhe apresente o corpo do detido (habeas corpus, em latim), para que possa averiguar da legalidade da prisão.Se concluir pela ilegalidade, o preso é...