Há boas medidas no Programa de Estabilização Social e Económica. Retirar o amianto das escolas é uma. Infelizmente, o anúncio dos 400 milhões para ensino à distância tem mais que ver com marketing do que com melhorias, de facto, substanciais. Já passámos pelos "serious games", o ensino à distância e os TEDx, num deslumbramento com 18 anos, logo conhecendo também os disparates.É certo,...