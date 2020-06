Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A destruição de monumentos públicos é um crime de dano qualificado previsto no art. 213º, do Código Penal, com pena de prisão até cinco anos, que pode ser agravada para oito anos nos casos mais graves. Mesmo que os monumentos representem figuras históricas controversas, tendo as mesmas há muito falecido, não é seguramente destruindo as suas estátuas a melhor forma de exprimir qualquer protesto pú...