O descalabro do império Espírito Santo custa muito mais à economia portuguesa do que as imparidades e os buracos dos dois bancos que resultaram da resolução do BES. A conta ainda não está finalizada, mas é mais um pesado fardo que os contribuintes carregarão por muitos anos.Os primeiros culpados deste desastre são os acionistas de referência do império, com Ricardo Espírito Santo Salgado à cabeça. Mas as apertadas regras europeias e a forma cega como o governo português, quer com Passos Coelho, quer com António Costa, seguiu a imposição de Bruxelas aumentou a conta suportada. Portugal foi forçado a vender quase desesperadamente um banco que está obrigado a rácios de capital absurdos. Antes qualquer instituição com um rácio de 8% de capitais próprios cumpria as regras, agora se o Novo Banco baixar dos 12% é obrigatório aumentar o capital.