Luís Filipe Vieira devia ter aguentado Bruno Lage até ao fim da Liga?

Não. Nunca é uma situação fácil para os presidentes. Creio que as duas partes sentiram que era altura de abrir um novo ciclo. Nunca é uma decisão fácil e muitas das vezes não há alternativa.

Há muito demérito do Benfica na provável conquista do título pelo FC Porto?

O mérito é todo do FC Porto. Aliás, não foi uma época fácil para o FC Porto. Mas a partir de determinada altura a filosofia e a cultura do clube deram a volta à situação. A segunda parte do jogo com o Boavista [4-0, no dia 23 de junho] foi o momento da viragem.





O Sporting, com um ou outro reforço, terá hipóteses de lutar pelo título na próxima época?

O Sporting luta sempre pelo título. Precisa de trabalhar com tranquilidade, permitindo a estes jovens que aumentem os índices de confiança. O Sporting pode contratar jogadores experientes, mas devem ter uma cultura de ambição competitiva e coletiva, que ajudem a suportar a juventude.