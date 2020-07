Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Fiquei preocupado ao perceber que os alunos tinham de optar entre ‘Os Maias’ (720 páginas, edição de bolso) e ‘A Ilustre Casa de Ramires’ (368). Mas quando li – depois de muita insistência – o exame de Português do 12º ano, no qual se pedia para "comparar" dois trechos destas obras, confirmei que há mesmo inteligências estapafúrdias (e não falo já do todo da prova, que é tola e orelhuda)....