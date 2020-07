Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As várias "elites", as tradicionais e as das novas oligarquias políticas — mais de esquerda — nunca perdoarão a Pedro Passos Coelho não ter impedido o fim abrupto de um dos elementos do regime vindo desde o século XIX: o chamado Grupo Espírito Santo. Para essa gente, Passos será sempre o intruso de Trás-os-Montes e de Massamá que não percebeu a necessidade de manter, a todo o custo, o poder e a influência de quem ...