Vai haver livros no Parque. A 27 de Agosto arranca a Feira do Livro de Lisboa. A 28, a do Porto. Milhares de leitores hão de vir beijar os livros. Será um sinal de vida. Precisamos de mais: escolas cheias de alunos, empresas cheias de trabalhadores. Restaurantes e cinema, Festa do Avante e estádios de futebol. Rijos sinais de vida contra o medo.