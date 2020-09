Há cerca de seis meses, aquando da primeira vaga de Covid-19, foram libertados cerca de dois mil reclusos. A reação a esta medida foi dura, temendo-se um aumento brutal do crime. Não aconteceu. Os casos de reincidência foram muito baixos. Cerca de duas dezenas reincidiram e regressaram à prisão. A estes juntaram-se cerca de meia centena de outros indivíduos, por incumprirem com as regras do confinamento.