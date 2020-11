Sim, eu sei que o PR entrevistou um diretor de informação, que isso deu um gozo alvar aos ‘gremlins’ das redes sociais, mas do insólito ato só me ficou um sentimento de tristeza. Ao contrário, é com alegria que vejo a tenacidade de outros jornalistas – obrigados a obter resultados – para darem a volta a um período difícil numa casa virada do avesso.