É ponto assente na política americana que mulheres e minorias tendem a favorecer os democratas, enquanto os homens brancos são a base do apoio republicano. Em termos gerais, as últimas presidenciais confirmaram isso, mas uma análise mais minuciosa permite descobrir desvios interessantes que ajudam a explicar porque é que Biden não teve a ‘onda azul’ que se previa e Trump se mostrou mais resiliente do que o esperado.