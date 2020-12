O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, promoveu 83 administradores hospitalares para vários graus da carreira. A mudança não tem efeitos remuneratórios imediatos, mas tê-lo-á quando ocorrerem concursos e colocação em vagas nos hospitais do SNS.





A medida deixou um óbvio rasto de indignação junto de médicos e enfermeiros. Afinal, em março, no auge da primeira vaga, as palmas dos portugueses, os movimentos de solidariedade, os panegíricos políticos e outras declarações grandiloquentes, foram para esses heróis. Foi sobre eles, sobre as suas condições remuneratórias e de trabalho, que se gerou o debate em torno da necessidade de reforçar o SNS. Há quase duas décadas que não têm critérios definidos para poderem saber com o que contam em matéria de progressão profissional e salarial.