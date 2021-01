E os dias passam iguais para não voltar, mas alguns ficam para sempre no cantinho mais protegido da nossa memória. É o caso daquela noite primaveril de 12 de maio do distante 1984, quando Carlos do Carmo aceitou abrir o espetáculo que as televisões e rádios públicas de Portugal e Espanha transmitiram em direto desde o Casino Estoril, uma histórica convergência que não voltaria a repetir-se.