O INE publica periodicamente dados sobre a subutilização do Trabalho no nosso país, que tem passado despercebido à opinião pública, e que inclui o número oficial de desempregados mais os desempregados que não incluídos no número oficial (e são todos aqueles que, embora estando desempregados, não procuraram emprego e que, por isso, não são considerados oficialmente desempregados, embora sejam de facto),...