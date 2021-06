A realização da final da Liga Milionária no Porto foi bom para a economia e um grande cartaz de promoção do Porto junto no mercado britânico, um emissor fundamental de turistas. O turismo é a exportação portuguesa mais importante e a que gera mais valor produzido no País.









Além da cobertura mediática tradicional de um dos eventos desportivos mais importantes do ano, as fotos que adeptos e jogadores colocaram em redes sociais acabam por ser um chamariz que reforça a marca de importantes destinos de Portugal.

Contudo, a importância económica do evento não desculpa o que correu mal. António Costa explicou ontem que 20% dos adeptos não respeitaram a ‘bolha’.





Mas parece que quem vive na ‘bolha’ são os membros do Governo. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tinha garantido que as pessoas que viessem à final da Liga dos Campeões vinham e regressavam no mesmo dia, “com teste feito e em situação de ‘bolha’, em voo charter, deslocação para duas zonas de espera de adeptos, daí para o estádio e depois do jogo de volta para o aeroporto”. Pouco tempo depois desta cândida afirmação, os factos desmentiam a ministra. Estes episódios contribuem para desacreditar , ainda mais, a autoridade do Estado.