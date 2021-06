Os desempregados que se inscrevem nos centros de emprego (desemprego registado) representam apenas uma parte do desemprego do país. A inscrição nos centros de emprego é apenas obrigatória para aqueles que recebem o subsídio de desemprego, e os que recebem são apenas 45% de todos os desempregados.Segundo o Ministério do Trabalho, entre abril de 2020 e abril de 2021, inscreveram-se nos centros de emprego 624 503 desempregados, e os centros ...