Em Portugal, prevê-se que a população com mais de 18 anos esteja vacinada no mês de setembro. O anúncio desta meta pelas autoridades de saúde nacionais é uma boa notícia e particularmente oportuna no momento em que se prepara o próximo ano letivo nas universidades e politécnicos.A generalização da vacinação nos grupos etários acima dos 18 anos abrange todos os estudantes do Ensino Superior, permitindo planificar as atividades de ensino-aprendizagem nas melhores condições de segurança sanitária. Assim, com menos restrições se podem retomar aulas práticas, laboratoriais, teóricas, bem como a realização de estágios.