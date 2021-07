Homens das cavernas

Marcelo Rebelo de Sousa enviou o artigo 6º da Carta de Direitos na Era Digital para o Palácio Ratton. Fez bem: pior do que dormir nos momentos importantes é continuar a fazê-lo quando a casa está em chamas. O CDS e a IL ainda tentaram despertar o Parlamento para a revogação do dito artigo. Falharam. Seria bizarro que o Presidente acompanhasse o desvario da maioria dos deputados.Não entro em pormenores jurídicos. Fico-me pelo essencial: em democracia, existem tribunais para julgar ‘excessos’ de liberdade de expressão, independentemente do meio onde são cometidos. O que não existe são governos a ‘promover’ o vigilantismo do que é escrito por aí. Pelo contrário: é o governo que deve ser vigiado pelas narrativas falsas (e abundantes) que produz.