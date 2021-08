Que fazer?

O futuro do Afeganistão vai depender da “entente” das principais potências interessadas. A súbita retirada das forças norte-americanas, mais do que a uma derrota, pareceu corresponder a um cálculo custo-benefício da Administração Biden, desiludida com a falta de empenho dos afegãos na reestruturação de um novo Exército nacional.Sendo assim, é natural que tanto a China como a Rússia tentem uma aproximação cautelosa movida por dois objetivos: garantir um mínimo de estabilidade interna no Afeganistão e garantir o acesso aos apreciáveis recursos minerais do país. Um outro país interessado em manter uma boa relação com as novas autoridades de Cabul é o Paquistão.