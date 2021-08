Afinal é menos...

Durante as negociações do suplemento de risco, um dos argumentos apresentados pelo governo para atribuir 68,96 € de compensação pelo risco aos polícias da PSP e da GNR foi o de que os polícias já têm um suplemento de condição policial, ainda que em termos médios se encontre bem abaixo dos valores auferidos noutras forças e serviços de segurança.Contudo, ao incluir novamente a componente "risco" num suplemento já existente, suplemento esse que já responde a outras especificidades e tendo em conta que os polícias, uma vez mais, por força do estado climático que assola o país, ficarão sem folgas, percebe-se claramente que não existirá qualquer perspetiva de valorização da componente risco na missão policial.