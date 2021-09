Há alguns dias foi noticiado que o custo por aluno no ensino não-superior será de 6 200 euros/ano.Se multiplicarmos esse valor pelo número de alunos de cada universidade e politécnico concluiremos que as verbas transferidas através do Orçamento do Estado são muitíssimo inferiores.Vários estudos concluem que o financiamento estatal para o Ensino Superior é extremamente reduzido face às necessidades.