Jesús Corona, um dos melhores jogadores estrangeiros da Liga portuguesa, é neste momento um embaraço no FC Porto. Na verdade, é mais do que isso, é um pesado fardo. O que aconteceu esta semana, nos Açores, no jogo em que os dragões perderam frente ao Santa Clara e descartaram desde logo a possibilidade de lutar pela conquista da Taça da Liga, é paradigmático.