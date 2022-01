No lamaçal revelado pelas escutas no âmbito da operação ‘Cartão Vermelho’, Bruno Lage, antes a solução, depois bode expiatório, sai com a imagem reforçada. O mal estava identificado; a falta de rumo da direção encarnada era evidente para Lage, condicionado na aposta nos miúdos do Seixal. A formação, uma bandeira do Benfica de Vieira, vogava ao sabor das marés.