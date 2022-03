O jogo da passada quarta-feira em Alvalade, entre Sporting e FC Porto, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, ficou marcado por mais um episódio lamentável e que infelizmente tem antecedentes.O lançamento de tochas e fumos para o relvado, mais especificamente para junto da baliza de Adán, no início do primeiro tempo, e de Marchesín, no começo da segunda parte, é uma aberração sem sentido.