No passado dia 8 de março comemorou-se, uma vez mais, o Dia Internacional da Mulher. As fortes assimetrias nas situações profissionais de mulheres e homens que produzem ciência e ensinam em universidades e politécnicos são algumas das razões que tornam importante assinalar esta data.Em Portugal, como noutros países, observa-se que as mulheres são maioritárias em situações profissionais precárias, frequentemente assentes em modalidades de contratação não enquadradas nos estatutos das carreiras de investigação e de docência, e auferem em média salários mais baixos.